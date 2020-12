Völckerdorp: ‘Wij voelen ons door Zeeland vergeten’

column maikel harte Als er gezel­schaps­spel­le­tjes gespeeld moeten worden dan kom ik niet

12 december Je zal toch maar in de politiek zitten, dan moet je eigenlijk wel van spelletjes houden. Neem nu zo’n Hugo de Jonge die stopt als fractieleider van het CDA. Blijkbaar wordt er in zijn eigen partij achter zijn rug aan zijn stoelpoten gezaagd en ziet hij zijn partij dalen in de peilingen, terwijl de VVD floreert. Dat is toch eigenlijk gek? Rutte en De Jonge staan steeds samen de maatregelen af te kondigen, maar daar waar Rutte wint in de peilingen, zakt De Jonge verder weg. Eerlijk gezegd begrijp ik dat niet goed: ze zijn immers samen verantwoordelijk.