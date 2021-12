Vol spanning kijkt Elijah uit naar Terneuzen. Maar nu zit hij nog vast in Zuid-Afrika.

Tja, vertel een nieuwsgierig ventje van 4,5 jaar maar eens dat hij moet wachten. Dat valt nog niet mee. Maar zijn nieuwe papa en mama, Joan en Marleen van Burg, doen hun uiterste best hun zoon zo goed mogelijk voor te bereiden op een nieuw leven. Zo goed en zo kwaad als dat gaat natuurlijk. Want ze wonen tijdelijk in een appartement in Gordons Bay, een kilometer of 50 van down-town Kaapstad.