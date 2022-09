Voice Kids-winnaar Dax Hovius uit Kapelle werd als kind gepest: ‘Cliché, maar práát erover’, is zijn tip

,,Toen ik een jaar of negen was, werd ik Elvis-fan”, vertelt de 17-jarige Dax. ,,Ik vond het helemaal te gek en wilde er net zo uitzien als hij. Van die blouses die Elvis droeg en zo. Ik was opeens ánders dan die andere kinderen.” Dat lieten ze hem goed merken in groep 6 van basisschool ’t Honk. Bax werd buitengesloten en kreeg ‘nare dingen’ naar zijn hoofd over zijn kledingstijl.

Hij deelt zijn ervaringen in de Week tegen het Pesten. In 2021 hadden weer méér jongeren te maken met pesten, laat de GGD Zeeland weten. Uit cijfers van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021-2022 blijkt dat het pesten onder jongeren sinds de coronacrisis is toegenomen. Bijna één op de negen Zeeuwse leerlingen (11 procent) is in de laatste drie maanden voor het onderzoek gepest op school. Het onderzoek werd gehouden in oktober en november 2021. Acht procent van de leerlingen werd gepest via internet, social media of smartphone. In 2019 en 2021 was dat nog 6 procent.