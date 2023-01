Vogelrijk Zeeland vliegt uit top 10 vogelkenners. ‘Die lijst slaat helemaal nergens op’

Carbid­schie­ters Seroosker­ke krijgen kick van knallen die je voelt door je hele lijf

‘Oren!’ klinkt het als de aansteeklont in een oude gasfles wordt aangestoken. Wat volgt is een luide knal die je door je hele lichaam voelt. En dat, zeggen de carbidschieters in Serooskerke, is nu precies de kick die zij ervan krijgen.

31 december