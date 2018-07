Voetjes in het water op het terras

Poppodium De Piek blijft nog minstens jaar bestaan

18:42 VLISSINGEN - De kans is groot dat er nog minstens een jaar concerten worden gehouden in De Piek in Vlissingen. Initiatiefgroep 'De Piek Gaat Door' is druk bezig met plannen om vanaf september de deuren van het poppodium weer regelmatig open te zetten.