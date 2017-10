Voetbalvrouwen IJzendijke houden stand in strijd om PZC Publieksprijs

blog Nightrun Goes 2017

12:17 De recreantentraining bij AV’56 draaide maandag om tempowisselingen. Nadat we een warming-up en loopscholing achter de rug hadden, was het twintig minuten lang harder en zachter. Elke dertig seconden wisselde het tempo. Verraderlijk. In het begin denk je oh fijn, beetje harder, beetje zachter: dat is makkelijk vol te houden. Maar daar ben ik van teruggekomen. Telkens schakelen is toch best zwaar. Nog een reden om daar extra rekening mee te houden bij de Zakloop in Nisse. (Die is al over minder dan een maand! =O) Een rustig tempo inzetten en volhouden moet echt het doel zijn. Nogmaals bevestigd.