Voetbal verzacht de pijn van het leven, als het goed gaat

VLISSINGEN - Italië huilt. Het is 'over en uit', kopte sportkrant Gazzetta dello Sport dinsdag op de voorpagina. Zeeuwse Italianen huilen mee. ,,Voor Italianen is voetbal een medicijn om de pijn van het leven te verzachten.''

Italië ontwaakte gisteren uit een boze droom. De viervoudig wereldkampioen wist zich maandagavond, in een uitverkocht San Siro, voor het eerst sinds 1958 niet te kwalificeren voor het WK voetbal. Zweden hield de Italianen op 0-0 in Milaan. Italië staat op zijn kop. De Gazzetta dello Sport raadt de lezers aan tijdens het WK niet op de bank te gaan zitten. ,,We moeten gaan nadenken over wat we kunnen doen in juni: een concert bezoeken, de bioscoop, een festival... Alles beter dan Zweden zien voetballen op het WK. Dat is te pijnlijk.’’

De Zeeuwse Italianen huilen zachtjes mee. Ook voor hen is het een teleurstelling dat hun Italië er volgend jaar niet bij is. En zij begrijpen als geen ander waarom mensen in hun geboorteland er zo heftig op reageren.

Een van die Zeeuwse Italianen is Eros Marazzi uit Goes. Hij heeft de wedstrijd maandagavond op internet bekeken. De inmiddels gepensioneerde kok is opgegroeid in de buurt van Milaan en woont sinds 1972 in Nederland. ,,Ja, dit was een grote teleurstelling. Italië had moeiteloos moeten kunnen winnen. Maar de Zweden hebben het tactisch goed aangepakt en Italië speelde gewoon niet goed genoeg. Dat Italië nu huilt is goed te begrijpen. Want als het goed gaat met het Italiaanse voetbal dan vergeten de mensen alle andere problemen. Die natuurlijk veel belangrijker zijn. Maar Italianen putten hoop uit het voetbal. Het verzacht de pijn van het leven. Juist daarom komt het zo hard aan. Het voelt als een dubbele tragiek dat we ook niet eens aan het WK mee kunnen doen.