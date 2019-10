Voedselproductie moet radicaal anders, vindt lector Frederike Praasterink

MIDDELBURG - Om de aarde te redden, moet de voedselproductie op de schop. ,,We kunnen zo niet doorgaan. Er is een radicale omwenteling nodig. Die is ook mogelijk, maar het vereist moed van onze leiders”, zegt lector Frederike Praasterink van de HAS Hogeschool in 's-Hertogenbosch.