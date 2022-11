Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen vraagt energietoeslag te doneren: ‘Meer mensen afhankelijk, maar minder producten’

streektaal Jannekee eit d’r eêle leven ard motte waarke

Jannekee woonde zô’n onderd meter bie mien vandaene in omdat ze lekker Zeêuws dee praete in ik dat ouwe dialect zô moôi vind kwam ik d’r nog â ‘s. Ze kon eêl goed vertaale over mien durp in vroeher jaeren. In vee over de maansen, in dat vind ik noe juust belangriek. Oe leefde ze vroeher, wat moste ze aomè doe om an de kost te kommen in wat deeje ze in ulder vriejen tied?

1 november