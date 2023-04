Voedselbank Walcheren zit zonder brood

Dertien jaar lang is voorzitter Emmy de Kraker actief bij de voedselbank, maar nog nooit was de vriezer met de broodvoorraad leeg. ,,Afgelopen vrijdag hebben we het aller-, aller-, allerlaatste brood uitgedeeld. En nu hebben we echt een heel groot probleem. Tot een poosje geleden kregen we nog best veel brood van supermarkten en van de bakker, maar de laatste maanden zagen we dat al afnemen. We hebben altijd wel één of twee vaste adressen, die we kunnen bellen, maar de laatste keren kregen we iedere keer te horen: we hebben niks.”