VNO-NCW-voorzitter Hovestad: deskundigen moeten grote projecten in Zeeland gaan trekken

Hovestad, in het dagelijks leven algemeen directeur van Dow Benelux in Terneuzen, slaakte die hartenkreet donderdag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW Zeeland. Hij vindt dat het aantal samenwerkingsverbanden te ver is doorgeschoten, of dat nu gaat over de arbeidsmarkt, het onderwijs of de vergroening van de industrie. Te veel bestuurders zitten aan tafel in brede overleggroepen. ,,We moeten als bestuurlijk Zeeland eens kijken hoe het beter kan! Ik denk daarbij ook dat we niet op basis van positie mensen moeten betrekken, maar op basis van deskundigheid. Het hoeven niet altijd de voorzitters, de wethouders en de gedeputeerden te zijn.”