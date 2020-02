VN-secretaris-generaal Guterres komt naar Middelburg voor Four Freedoms Award

Dezelfde onderscheiding ging eerder naar zijn voorgangers Kofi Annan (2004) en Javier Pérez de Cuéllar (1992). Andere bekende laureaten zijn Angela Merkel (2016), Nelson Mandela (2002) en de Dalai Lama (1994). De awards zijn genoemd naar de beroemde toespraak die de toenmalige president van de Verenigde Staten Franklin Delano Roosevelt in 1941 hield. Hij stelde dat iedereen in de wereld recht heeft op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees. Sinds 1982 zijn daar prijzen aan gekoppeld, die de Roosevelt Foundation in even jaren uitreikt in Middelburg en in oneven jaren in New York.