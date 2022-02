Vmbo’ers laten hun kunsten zien tijdens vakwedstrijden

Medaillere­gen voor vaktalen­ten Scalda bij Nederlands Kampioen­schap voor beroepen

VLISSINGEN - De Zeeuwse mbo’ers hebben tijdens het nationaal kampioenschap voor beroepen Skills The Finals in Leeuwarden een ware medailleregen over zich heen gehad. Maar liefst elf medailles - vijf maal goud, vier keer zilver en twee bronzen - mochten de achttien Scalda-studenten in ontvangst nemen.

