Vluchtende bestuurder knalt door slagboom Sluiskiltunnel tijdens achtervolging

video Nog weinig mondkapjes in de Goese binnenstad: ‘Als ik het ga verplich­ten, kan ik net zo goed sluiten’

1 oktober GOES - ‘Als je echt denkt dat mondkapjes kunnen helpen, verplicht ze dan!’ Eigenaar Sjoerd de Zwart van slijterij Bie de Bolle in Goes zou liever zien dat het kabinet duidelijk is.