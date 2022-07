Vluchtelingenkamp dreef Tholenaar Jens (20) de politiek in: ‘Sinds Moria is er iets veranderd’

Het is dan ook geen toeval dat hij maatschappelijk betrokken is. Na de hartelijke ontvangst in huize Mostert gaat het na de kennismaking met zijn vader, Jan Pieter Mostert, al binnen een paar minuten over het verdwijnen van voorzieningen op Tholen en de problemen waar statushouders tegenaan lopen. Mostert senior is directeur van Gave, een stichting die kerken en christenen inspireert om vluchtelingen een thuis te bieden. ,,Maatschappelijk betrokken zijn, is belangrijk bij ons thuis”, bevestigt Jens even later glimlachend in de achtertuin.