Vluchtelingen springen bij Krabbendijke uit vrachtwagen; politie houdt vijf mannen aan

,,Het vermoeden bestaat dat het er meer waren", laat politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage weten. Automobilisten zagen hoe het doek van een vrachtwagen van binnenuit werd opengesneden en een aantal mensen uit het vrachtruim kwam gesprongen. ,,We hebben meerdere meldingen binnen gekregen vanmorgen. Enkele melders hadden het over een groep van acht of negen mensen die uit de vrachtwagen zouden zijn gekomen."

Quote Ze vertelden dat ze graag naar Engeland wilden Willem-Jan Uytdehage

Volgens de politie verklaarden de vijf aangehouden mannen dat ze uit Soedan afkomstig waren. ,,Maar ze hadden nul papieren bij zich, dus dat is op dit moment lastig te controleren. Ze vertelden ons dat ze graag naar Engeland wilden."

De ontsnapping van de vluchtelingen is door meerdere automobilisten gezien. Volgens een getuige vluchtten de mannen over de vluchtstrook richting Bergen op Zoom en via de landerijen richting Gawege. De politie geeft aan geen klopjacht te beginnen naar de resterende vluchtelingen. ,,Maar we nemen het wel mee in de surveillances, zodat er naar uitgekeken kan worden”, aldus Uytdehage.

Richting asielprocedure

Het vijftal is inmiddels door de politie overgedragen aan de Marechaussee. ,,Die zullen het circuit ingaan van vluchtelingen in Nederland. Ze worden niet ingesloten, want strafrechtelijk hebben we niks tegen deze mensen. De marechaussee zal de mannen waarschijnlijk richting asielprocedure begeleiden."