Vluchteling Shiyar heeft eindelijk een stageplek gevonden

GOES - Voor de derde keer staat Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland op de netwerkbeurs Contacta die morgen in Goes de deuren opent. De organisatie zoekt werkgevers die statushouders een stageplek of baan willen geven.

Achterin de TMC Woonwinkel in Goes stoffeert de 34-jarige Syrische Koerd Shiyar Ibrahim een fauteuil. Voor zijn werkgever 'meneer Johan' geeft hij oud meubilair een nieuw leven. Hij meet de stof, zet de schaar erin en laat de naaimachine snorren. Appeltje eitje voor Shiyar, van huis uit stoffeerder. Hij is dolgelukkig met zijn 'stagekansplaats' die Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland heeft geregeld.

Shiyar trekt een brede glimlach. Hij geniet: ,,Ik ben blij dat ik kan werken, want daardoor heb ik nu eindelijk het gevoel dat ik iets opbouw in Nederland. Het werk is leuk en het gaat ook steeds beter. Thuis zitten is niks voor mij. In de Goese Polder waar ik met mijn gezin woon, heb ik weinig contact met de buren. Mensen praten niet met je. Door deze stageplaats ontmoet ik nu veel meer mensen. En omdat we veel moeten overleggen, leer ik ook meer Nederlandse woorden. Zo gaat mijn kennis van jullie taal met stappen vooruit. Dat is nodig, want mijn Nederlands kan beter. Mijn drie kinderen leren de taal veel sneller dan ik.''

Statushouders - vluchtelingen met een verblijfsvergunning- komen niet zo makkelijk aan werk. De taal is niet het grootste struikelblok. Het gros van de statushouders heeft geen tot weinig opleiding. Dat maakt ze vrijwel kansloos op de arbeidsmarkt. Shiyar heeft geluk gehad. In Aleppo werkte hij jarenlang als ambachtelijk stoffeerder, totdat hij in 2012 de stad ontvluchtte voor het oorlogsgeweld.

Het dorpje tegen de Turkse grens was een relatief veilige haven voor zijn gezin, maar hij kon er niets verdienen. Ook vreesde hij dat hij zou worden gedwongen de wapens op te nemen. In 2014 besloot hij alleen de gevaarlijke reis naar Europa te maken. De mensensmokkelaars moest hij 6000 euro betalen. ,,Met een bootje naar Rhodos en vervolgens via Athene uiteindelijk naar Nederland. Het was zwaar. We zaten met een groepje in een verborgen ruimte van een vrachtwagencabine zonder enige bewegingsvrijheid.'' Shiyar belandde in Goes. Toen hij zijn verblijfsvergunning kreeg, kon hij zijn gezin over laten komen. ,,Ik mis Syrië wel. Mijn ouders, twee zussen en mijn broer wonen er nog. Maar ik ben in Nederland om mijn kinderen een toekomst te geven.''