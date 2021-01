Vlissingse Woodworks-gitarist kan steun aanvragen, maar Middelburgse bassist niet: ‘Erg bekrompen’

Met hun band Woodworks treden ze normaal gesproken 200 keer per jaar op, tijdens feesten, op terrassen en in cafés. Nu is dat nog maar één keer per week, gratis, voor een camera die het concert streamt via Facebook en opneemt voor YouTube. ,,Zo kunnen we laten zien dat we nog bestaan", zegt Arjan Broek. Net als Hans van der Werf verdiende hij tot maart vorig jaar zijn brood met muziek. De Vlissinger heeft minimaal gebruik kunnen maken van inkomenssteun, want hij heeft een partner die verdient, de Middelburger krijgt ongeveer 40 procent van zijn gederfde inkomsten vergoed.