Vlissingse wethouder: ‘Uitstel kazerne is belachelijk’

Politie zoekt getuigen in verband met dode vrouw in Oostkapel­le

18:23 OOSTKAPELLE - De politie zoekt getuigen in verband met de dood van een 78-jarige vrouw in Parc Zonnehove in Oostkapelle. Bezoekers of passanten die op 24 mei tussen 14.00 en 17.00 uur op het appartementencomplex zijn geweest, worden verzocht zich te melden.