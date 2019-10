Vlissingse verdachte van verkrachtingen: het was ruige, maar nooit gedwongen seks

MIDDELBURG - Ja, ruige seks was het zeker, maar de 34-jarige Vlissinger ontkende donderdag voor de rechtbank dat hij ooit een vrouw hiertoe gedwongen had. Justitie beschuldigt hem van het meerdere malen verkrachten van zes vrouwen.

De rechtbank in Middelburg had de hele dag uitgetrokken voor de behandeling van de zaak. Maar dat bleek niet lang genoeg. De zaak wordt op een later datum voortgezet. Pas dan zal de officier van justitie zijn eis bekendmaken.

Stapje verder

Uit de zitting kwam naar voren dat de man vele tientallen vrouwen via datingsites ontmoette. ,,Ik vroeg wat ze wilden. Of ze ook een stapje verder wilden gaan.” De verdachte vertelde hoe het er dan aan toe ging. Allerlei seksuele varianten passeerden de revue, inclusief ‘dominante seks’ waarbij vrouwen werden vastgebonden en geslagen. Maar altijd met wederzijds goedvinden, volgens hem. ,,Ik ben blij dat ik hier nu zit. Ik wil dat de waarheid boven komt.”

Maar de waarheid van de verdachte en die van de vrouwen liggen ver uit elkaar. ,,Ik dacht dat ik een leuke man had ontmoet. Maar het liep mis. Ik voelde me vies en gebruikt”, zei één van de vrouwen. Ze voelde zich eerst zelf schuldig over wat er gebeurd was. Pas toen ze hoorde dat meerdere vrouwen hetzelfde lot hadden ondergaan durfde ze aangifte te doen.

Contact

Een aantal vrouwen bleef contact met hem zoeken. Dat bewijst volgens de verdachte dat van gedwongen seks geen sprake is geweest. De rechter hield de man voor dat het een bekend fenomeen is dat sommige vrouwen hopen dat de dader zijn leven betert. ,,Ik geloofde dat er toch iets goeds in hem zou zijn”, citeerde de rechter uit een van de aangeefsters.

De vrouwen hielden aan de ‘dominate’ seks op zijn minst blauwe plekken over. Bij één vrouw waren de gevolgen veel ernstiger en blijvend. De man was haar anus binnengedrongen. Volgens de man had hij drie of vier vingers gebruikt, maar het NFI concludeerde dat het of met de volle vuist of een knuppel moet zijn gebeurd. De vrouw onderging een operatie om de inwendige schade zoveel mogelijk te herstellen. Ze is nu incontinent. Omdat ze niet meer op een natuurlijke wijze kan bevallen heeft ze zich laten steriliseren. Volgens de verdachte was het een ongeluk en heeft hij er alles aan gedaan om de vrouw te helpen. De vrouw eist van de man een schadevergoeding van bijna 100.000 euro. De andere vrouwen hebben claims neergelegd van 2500 tot bijna 10.000 euro.

Zedenpolitie

De zaak tegen de man kwam aan het rollen toen zijn naam diverse malen was opgedoken. Vrouwen hadden zich wel gemeld bij de politie of het Veiligheidshuis, maar deden niet meteen aangifte van verkrachting. Ze dachten dat het toch niet te bewijzen was. Tot de zedenpolitie met hen ging praten. Toen hoorden ze dat ze niet de enigen waren die slechte ervaringen hadden met de Vlissinger.

Bij psychisch onderzoek bij de man is geen echte stoornis vastgesteld. De man wordt enerzijds omschreven als egocentrisch en weinig empathisch, maar anderzijds is hij ook een betrokken en zorgzame vader, aldus de deskundigen.