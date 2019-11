Vlissingse verdachte van vechtpartij in Goes langer vast. ‘Hij is een tikkende tijdbom’

Veilig­heids en defensieop­lei­din­gen Scalda verhuizen naar Goes

12:02 MIDDELBURG - De veiligheids- en defensieopleidingen van mbo-school Scalda verhuizen vanaf volgend studiejaar naar het Omnium in Goes. Nu krijgen de 280 studenten nog les in en rondom het gebouw op het ZEP-terrein in Middelburg.