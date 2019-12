Vlissingse psycholoog vrijgesproken van misbruik cliënte

Winterstad Zierikzee zorgt voor leven in de winter

15:22 ZIERIKZEE - Op schaatsen zwieren over het ijs. ,,Superleuk”, roepen de 8-jarige Evi Pol en Noor Vermunt van de Willibrordusschool in koor. De ijsbaan in het hartje van Zierikzee is woensdagochtend geopend. Het is het begin van véél meer. Het Havenplein wordt omgetoverd in Winterstad Zierikzee.