Vlissingse hulpverleners halen Badr uit de ring: ‘Het doet wel wat als je zo’n grote man zo hard ziet huilen’

videoARNHEM - Zijn stem klinkt nog wat schor, de adrenaline zit nog een beetje in zijn lijf. De Vlissingse hulpverlener Jean Vroomen haalde gisteravond met zijn team eerst Badr Hari uit de ring in een bomvol Gelredome om daarna nog even een hardcorefeestje in de Lasloods in Vlissingen mee te pakken. ,,Het was een memorabele avond.”

Zo’n drie jaar is Vroomen nu de vaste hulpverlener bij de kickboksgala’s van Glory. Met zijn vrouw Sigrid en een aantal andere vrijwilligers helpen ze kickboksers die knock-out zijn geschopt of geslagen de ring uit. Badr Hari ging gisteravond niet knock-out tegen Rico Verhoeven, maar kon de ring niet op eigen kracht verlaten. En dus mochten de Vlissingers na een seintje van de arts de ring in, die op de middenstip van het voetbalstadion was neergezet, om eerste hulp te verlenen en Badr af te voeren.

,,We dachten in eerste instantie dat hij was uitgegleden‘’, vertelt Vroomen een dag later. ,,Maar hij wilde opstaan en dat lukte niet, toen gaf de scheidsrechter meteen aan dat het klaar was. Dan vliegen de doktoren meteen de ring in. Vervolgens kregen wij een seintje en werd beslist hem weg te brengen. Mijn collega’s Marin Meijboom en Cynthia Kamerling hebben nog een ijszak op zijn enkel gelegd en ‘m ingezwachteld, maar hij kon er niet op staan. Dan is het een kwestie van hem op de brancard leggen en dan wordt hij roemloos weggebracht. Een anticlimax natuurlijk. Het doet wel wat als je zo’n grote man zo hard hoort huilen, hij is ook gewoon een mens. Het stadion was binnen vijf minuten leeg, dat was wel bijzonder. De Badr Army was heel goed vertegenwoordigd, dat kon je goed merken in de zaal.”

Evaluatie

Meteen daarna volgde de evaluatie. ,,Wat hebben we goed en fout gedaan? Werden we op tijd geroepen? Was het te druk in de ring? Je weet meteen waar je aan toe bent, dat is fijn. Overigens was alles heel professioneel geregeld in de Gelredome, daar stonden we wel van te kijken. Alle klopte qua beveiliging en medische dienst. Er stond een heel team van verpleegkundigen klaar.”

Volledig scherm De medische ruimte waar Badr naar vervoerd is in het stadion © .

Wekenlang keek Vroomen met zijn collega's uit naar het titanengevecht. ,,Er waren natuurlijk veel mensen die ook wel mee wilden. We hebben de beste plek in het stadion en zitten bovenop de ring. Daar wil iedereen wel bij zijn.”

Na het gevecht tussen de twee kleerkasten wachtte meteen de volgende klus voor Vroomen. ,,We zijn teruggereden naar Vlissingen voor een hardcorefeestje in de Lasloods met 800 man. Heel wat anders, maar ook leuk om te doen. Al met al was het een avond om niet snel te vergeten.”

Jean Vroomen filmde de opkomst van Badr Hari:

‘Het was het geld meer dan waard’

Colinda Verkaart uit Oosterland zat ook dichtbij de ring. Als vaste Glory-bezoeker en Rico-fan genoot ze van het evenement. ,,De sfeer was super. Beter dan drie jaar geleden in Oberhausen. Daar voelde ik me echt niet veilig.‘’ Het verbaasde haar niet dat Verhoeven het taai had in de eerste twee ronden. ,,Je weet dat hij daarna sterk terugkomt. Dat zag je nu ook. Bovendien was Badr al moe want na elke ronde stond hij te hijgen als een paard.‘’

Verkaart, moeder van de jonge kickbokskampioene Melanie Steffner (12), legde 300 euro neer voor een toegangskaartje. Dochter Melanie mocht niet mee, omdat ze nog te jong is. Verkaart: ,,We gingen niet alleen voor deze wedstrijd, maar voor het hele evenement. Het was het geld meer dan waard. Het einde van de wedstrijd tussen Rico en Badr was natuurlijk teleurstellend. Maar als je het mij vraagt was het aanstellerij van Badr. Ik denk dat hij wist dat hij het niet zou gaan redden.‘’ Of er een derde partij komt? Verkaart denkt van wel. ,,Ze hebben allebei een contract en zullen wel moeten. Als het gebeurt bent ik erbij.‘’