Vlissingse burgemeester Van den Tillaar bij stille tocht voor doodgestoken Rainée: ‘Stop dit zinloos geweld!’

Met z'n allen werken aan een beweegpark: een groene oase vol sport en spel

De bewonerscommissie van Borrendamme is nog niet om, maar verder is iedereen laaiend enthousiast. Het plan voor een beweegpark in Zierikzee valt in de smaak. De bedoeling is rondom de nieuwe skatebaan een Urban Sports Park aan te leggen. Het plan wordt door de politiek omarmd. ,,Ik ben superverrast en heel blij dat er zo wordt gereageerd. Ik heb de halve nacht liggen stuiteren", zegt mede-initiatiefnemer Monica van der Pluijm.

13 september