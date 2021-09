Vlissingers schrijven ‘bijbel’ voor beginnend horecapersoneel: ‘Alles draait om aandacht voor de gast!’

Met Ober! Ober! serveren Van Heese en Van Boxtel een praktische gids voor met name nieuw en jong horecapersoneel. Een dergelijke boek bestond volgens hen nog niet. ,,Zowel Stijn als ik zijn zelf ingewerkt. We hebben in ons werk ook veel personeel ingewerkt en getraind. Als na het seizoen de helft van een team vertrekt, is dat zonde van de moeite. Zo kwamen we op het idee om een boek te schrijven waarmee horecamedewerkers snel en laagdrempelig wegwijs worden gemaakt in het vak. Ober! Ober! is daarom ook interessant voor de horeca-opleiding van Scalda.”