Vlissinger wil via crowdfunding overleden broer terughalen naar Nederland: 'Het is heel onwerkelijk’

VLISSINGEN - Tiago Ribeiro Rodrigues uit Vlissingen kreeg vorig weekend een even onverwacht als verbijsterend telefoontje: zijn broer Michel Drost was overleden. Ineens, op 41-jarige leeftijd. Maar niet in Zeeland, of Nederland. Nee, in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Hoe dat is gebeurd is nog onduidelijk. Rodrigues een crowdfundingsactie begonnen om het lichaam terug te halen naar Nederland.

Drost (‘hij had de achternaam van zijn moeder, ik van mijn vader’) woonde en werkte sinds augustus dit jaar in Bulgarije. Hij was als medewerker klantenservice voor Belgische bedrijf Euroccor, dat ook een vestiging in het Oost-Europese land heeft. Zijn huisgenoot vond hem in het weekend van van 2 november dood op bed. Over de oorzaak van het overlijden is bijna anderhalve week later nog altijd niets bekend, politie en artsen zijn volgens Rodrigues nog bezig met het onderzoek.

De Vlissinger en ook andere familieleden - Drost heeft een vriendin en twee kinderen - zitten sinds het tragische bericht in grote onzekerheid. ,,Als je zo'n telefoontje krijgt geloof je het niet, je wereld stort in", zegt Rodrigues. Hij is met zijn 29 jaar de jongste van drie broers, Michel was de oudste. Ze hadden een goede band met elkaar. ,,Michel was kerngezond, daarom willen we ook zo graag weten wat er is gebeurd. Maar we hebben nog steeds niks gehoord van de ambassade.”

Uitvaartverzekering

Rodrigues en zijn familie willen niets liever dan het lichaam van Drost zo snel mogelijk naar Nederland halen om hem hier een afscheid te kunnen geven. Maar daar komt heel wat bij kijken, ook financieel. ,,Maar zijn uitvaartverzekering dekt de kosten niet om hem te repatriëren en zelf hebben wij dat geld niet", zegt Rodrigues. Volgens hem is 10 à 12.000 euro nodig. ,,Bij het vervoeren van een lichaam komt een hoop kijken. Er is bijvoorbeeld een speciale kist nodig, je moet langs de douane en het moet zeker zijn dat hij het is. En daarnaast het vliegen en het vervoer vanaf de luchthaven naar hier.”

Het lichaam van Drost is op dit moment nog altijd in het ziekenhuis van Sofia, zegt Rodrigues. Maar dat is dan ook alles wat hij weet. ,,Omdat we hem nog niet hebben gezien, is het ook allemaal moeilijk te geloven. Mijn vriendin zei: ‘moet je niet daarheen?’ Maar ik kan daar ook weinig doen denk ik. Het is heel onwerkelijk.”