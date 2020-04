Vlissinger spuugt agent in gezicht tijdens aanhouding

Record: in maand tijd geen millimeter regen in Vlissingen

11 april VLISSINGEN - Dat de grond momenteel droog is, is wel duidelijk. Boeren sproeien hun land, mensen met een tuin lopen met gieters en tuinslang rond. De cijfers bevestigen het: in een maand tijd viel er in Zeeland nog nauwelijks tot geen regen. En dat is uniek.