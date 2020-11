Vlissinger Joost (36) werd om het leven gebracht met een USB-kabel, maar niemand draaide ervoor op: ‘Hij verdient gerechtigheid’

Het leven van Joost verloopt niet zonder slag of stoot. Volgens vader Chris van der Linden beginnen de problemen eigenlijk al bij zijn geboorte, als hij spastisch ter wereld komt. Joost leert laat lopen en komt terecht op het speciaal onderwijs, maar weet door te stromen naar de havo op de Stedelijke Scholengemeenschap in Middelburg (SSGM). ,,Hij had een goed stel hersens, veel potentie”, zegt Chris. Joost loopt moeilijk, maar neemt nooit een blad voor de mond. Verbaal is hij ontzettend sterk. Dat hij een handicap heeft, kan hij maar moeilijk verkroppen. Hij krijgt een eetstoornis op jonge leeftijd en heeft weinig vrienden. Als hij op zijn achttiende niet langer leerplichtig is en op zichzelf woont in Middelburg, gaat hij van school. Joost papt aan met de verkeerde mensen en raakt aan de drugs. In 2008 verhuist hij naar Vlissingen. Zijn ouders zitten in die periode met de handen in het haar.