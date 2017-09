Vlissinger Djayce (7) in actie voor school op Sint Maarten

Djayce en zijn ouders woonden een jaar (van augustus 2015 tot augustus 2016) op Sint Maarten. Djayce, leerling van groep 5 van basisschool De Wissel, was leerling van groep 3 van de Sister Magdaschool. ,,Ik had veel vriendjes, die nou misschien een tijd niet naar school kunnen, omdat er een orkaan over het eiland raasde. Als we veel geld ophalen, kunnen de kinderen op Sint Maarten weer snel naar school."

Djayce en moeder Nadja ruziën een beetje wie het eerst het idee opperde om een actie voor de school op Sint Maarten te beginnen. Maar Djayce vond het direct een goed idee om geld voor de school op te halen. Toen moeder opperde dat hij dan ook zelf moet doneren, schrok hij even. ,,Niet al mijn spaargeld hè, want ik spaar voor Ninjago van Lego." Toen Nadja voorstelde om een tientje of vijftien euro te storten, was Djayce er snel uit: ,,Ik geeft twaalf euro, mooi in het midden."

Djayce hoopt nu dat meer kinderen twaalf euro - 'of iets meer of minder' - overmaken via doneeractie.nl Ook ouders, opa's en oma's en alle anderen die de kinderen van Sint Maarten een goed hart toedragen, worden door Djayce en Nadja opgeroepen de school te steunen. Nadja Wolff had gisteren nog niet gehoord hoe ernstig het gebouw van Sister Magda is getroffen. ,,De school was op zich niet zo krakkemikkig. Maar het gebouw ligt wel in een dal tussen hoge heuvels. Ik verwacht daarom dat er behoorlijk wat waterschade zal zijn."

Nadja sprak donderdag wel met de moeder van een intussen ook weer in Nederland teruggekeerd vriendje van Djayce. ,,Peer en zijn moeder zetten in het Brabantse Boekel ook een crowdfundactie op. Samen hopen we zoveel geld op te halen dat we over enige tijd een container met boeken, schriften, schrijfgerei en wat er ook maar meer nodig is, kunnen sturen."