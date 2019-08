Vlissinger aangehouden op vliegveld in Rotterdam in verband met roofoverval Hrieps

Explosieve toename van het aantal duikon­geval­len in Zeeland

16:04 VLISSINGEN - Steeds meer duikers komen in Zeeland in de problemen. In het eerste half jaar zijn al 14 mensen acuut behandeld in het Hyperbaar Centrum in Goes. Dat waren in heel 2018 ‘slechts’ acht en in 2017 vijf duikers.