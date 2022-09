Vlissingen wil geld uitgeven om Rescue in 2023 toch weer daar op de agenda te krijgen

VLISSINGEN - De Vlissingse gemeenteraad wil dat Rescue in 2023 neerstrijkt in Vlissingen. Om die wens kracht bij te zetten wil ze 50.000 extra subsidie beschikbaar stellen en ook de provincie vragen bij te dragen aan het evenement. Dit jaar mocht het hulpverleningsevenement op het laatste moment niet doorgaan.

Pieter Jan Mersie (CU) en andere raadsleden willen met een motie die donderdagavond in de gemeenteraad wordt behandeld een signaal afgeven aan inwoners, vrijwilligers en de organisatie van Rescue. ,,Wij hebben begrip voor het besluit van de burgemeester dat hij voor 2022 geen vergunning kon afgeven omdat het qua veiligheid niet op orde was. Maar Rescue hoort naar onze mening bij het maritieme karakter van Vlissingen en de Vlissingers. Daarom hopen we dat we het evenement met dit gebaar en deze handreiking in 2023 toch weer naar onze stad te kunnen halen.”

Volgens Mersie is het evenement in de afgelopen jaren zo gegroeid, dat het steeds moeilijker wordt om aan alle veiligheidseisen te voldoen. ,,Hogere veiligheidseisen vergen steeds meer voorbereiding en een steeds professionelere aanpak. Dat heeft te maken met verschillende incidenten in het land, zoals het incident met de Suzuki Swift op Koninginnedag of dat er paniek uitbrak tijdens Dodenherdenking op de Dam toen iemand begon te schreeuwen.”

Mersie en de rest van de raad willen de organisatie daarom met de handreiking extra ondersteunen. ,,We hebben tijdens gesprekken gemerkt dat het vertrouwen tussen de organisatie van Rescue en de gemeente Vlissingen is beschadigd. Wij hopen hiermee de dialoog tussen de twee partijen weer op gang te brengen, bijvoorbeeld door een extern bedrijf in te schakelen. We hopen daarnaast dat de provincie en sponsors dat ook inzien en hun steentje bijdragen.”

Donderdag wordt de motie tijdens de gemeenteraadsvergadering besproken.