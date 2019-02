Vlissingen werpt zich op als spoorknooppunt

Voor de CDA-fractie in de gemeenteraad van Vlissingen was dit aanleiding om vragen te stellen aan B en W. Het college is het met de fractie eens dat het station Vlissingen een goede keuze zou zijn voor dit knooppunt. ,,Middelburg/Vlissingen is de meest verstedelijkte regio in Zeeland. In onze beleving zijn Middelburg en Vlissingen dan ook de logische plekken om te stoppen. Vlissingen is vormgegeven als kopstation, waar dus geen of weinig extra investeringen nodig zijn om te ‘rangeren’. In de directe omgeving van het station liggen de onderwijsinstellingen Scalda en HZ. Vlissingen heeft ruimte voor aanvullende voorzieningen en Vlissingen heeft een aansluiting met Zeeuws Vlaanderen. Deze kwaliteiten van Vlissingen zullen we zeker onder de aandacht brengen”, schrijven burgemeester en wethouders.