Vlissingen leeft op dankzij het Scheldekwartier: de trots keert terug

Wie even niet in Vlissingen is geweest en nu via De Willem Ruysstraat de stad binnenkomt, kijkt verbaasd rond. Het Scheldekwartier schiet uit de grond. Wat tot in lengte van jaren een braakliggend terrein leek te blijven, heeft de scherpe contouren van een veelbelovend stadsdeel. In korte tijd lijkt alles op zijn plaats te vallen. De Dokhaven oogt zelfs al bijna af, met haar fraai herstelde kades. Een ‘rondje Dok’ is - als wandelommetje - een begrip aan het worden, de plezierjachten zijn in aantocht en jongeren zwemmen er in het water.