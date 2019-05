Vlissingen groeit sterk als fruithaven, dankzij Colombia en Panama

Vechtpar­tij mondt uit in steekpar­tij in Goes, man gewond

8 mei GOES - Na de steekpartij van gisteren was er woensdagavond wederom een steekincident in Goes . Hierbij is een man gewond geraakt. Het slachtoffer liep na het incident een bedrijf aan de Zusterstraat in. Hij had (vermoedelijk) een of meer steekwonden.