Vlissingen en de provincie geven rugdekking: Film by the Sea kan definitief doorgaan

VLISSINGEN - Door een extra subsidie en een garantstelling van de gemeente Vlissingen en de provincie kan het festival Film by the Sea dit jaar definitief doorgaan. ,,Ik ben ontzettend blij dat ik de afgelopen maanden niet met mijn armen over elkaar heb gezeten en al geprobeerd heb het festival op de rit te krijgen", zegt directeur Jan Doense.

In april sprak Doense al de verwachting uit dat Film by the Sea, dat van 11 tot en met 20 september gepland staat in Vlissingen, door zou kunnen gaan, zij het aangepast. Pas deze week is duidelijk geworden dat het ook kán. ,,Vanwege de beperkende maatregelen zouden we tweederde of misschien wel driekwart minder aan recette binnen krijgen", legt Doense uit. ,,Dat is een gat dat wij niet zomaar kunnen opvullen."

Coronasteun

Het festival ging in gesprek met de provincie en de gemeente over de mogelijkheid van coronasteun. Donderdag gaf ook het bestuur van Film by the Sea groen licht. Hoewel drie grote cultuurfondsen nog een bijdrage moeten toezeggen, biedt de regeling met Vlissingen en de provincie voldoende zekerheid dat het festival niet diep in de rode cijfers komt. Er komt extra subsidie om het festival mogelijk te maken en is er na afloop een tekort, dan springen de gemeente en de provincie bij. Doense: ,,Zonder die garantie was er geen festival gekomen."

Hij hoopt dat verdere versoepelingen van de coronamaatregelen - die van dinsdag was ook een welkome verrassing - de recette nog zullen doen stijgen. ,,Dan is die rugdekking misschien niet nodig."

Satellietprogramma

Voorwaarde van de provincie is dat het festival niet beperkt blijft tot Vlissingen. Doense was al in gesprek met andere filmtheaters in Zeeland om een satellietprogramma te vertonen. Zowel tijdens het festival als in het programma ‘Film by the sea door het jaar heen’ gaan 't Beest in Goes, FiZi in Zierikzee, CineCity Terneuzen en Cinema Middelburg tegelijkertijd films vertonen. Doense is met het Ledeltheater in Oostburg in gesprek om zich ook aan te sluiten.

