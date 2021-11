Vliegveld Midden-Zeeland per direct gesloten voor helikopters: ‘Grens bereikt’

Souburgse muziekvere­ni­ging viert 100 jarig bestaan met muzikale tijdreis in CCXL

VLISSINGEN - Natuurlijk zijn de leden van het orkest van muziekvereniging Vlijt & Volharding gespannen. Niet voor het galaconcert dat ze zaterdag in de Vlissingse bioscoop geven, maar wel of het kan doorgaan of niet. ,,Er mag niemand ziek worden.”

21 november