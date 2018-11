Vliegtuigbom in Vlissingen met succes onschadelijk gemaakt

Sharied Kasiemkhan en zijn vriendin Rebecca Florizoone werden op de Piet Heinkade aangesproken door een politieagent. Ze hadden hun armen vol spullen. ,,We kregen net een NL Alert. Dat er een bom onschadelijk wordt gemaakt en dat de mensen op de Piet Heinkade binnen moeten blijven. Ik denk: hé, dat is mijn huis! We wisten van niks.” Ze vervolgt: ,,We dachten: we moeten opschieten want we moeten voor 8 uur binnen zijn. We waren bij de Lidl. Nu zijn we gerustgesteld, nu de politie ons heeft bijgepraat.”



Dat de politieafzetting niet waterdicht was, bleek toen Anton Blum rond 20.00 uur kwam aankuieren. De Vlissinger was in Eibergen (Achterhoek) een auto wezen kopen, maar kon hem nog niet meenemen. Vanaf het station wandelde hij over de sluizen naar de Piet Heinkade. ,,Ik zag voor me iemand onder de slagboom doorgaan. Ik dacht: dat doe ik dan ook maar.” Hij heeft niks meegekregen over een vliegtuigbom. ,,Ja joh? Ik dacht wel: wat apart hier.”



De ontploffing van de bom vindt later plaats op een veilige plek. Wanneer precies is nog onduidelijk.