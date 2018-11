Vliegtuigbom in Vlissingen met succes onschadelijk gemaakt, maatregelen in risicogebied ingetrokken

Zo werd Willy Beyen op de Piet Heinkade tegengehouden. Hij werkt bij Damen en wilde met de fiets over de sluizen naar de veerboot. Hij woont in Westende (B) en zijn auto stond in Breskens. Hij kreeg te horen dat de sluizen zijn afgesloten. ,,Dan ga ik mijn boot nooit halen”, sombert hij. ,,Voor ik ben omgereden is de boot weg. Dan moet ik een uur wachten. Ik ben om 6 uur begonnen. Zo duurt mijn werkdag wel lang.”



Dat de politieafzetting niet waterdicht was, bleek toen Anton Blum rond 20.00 uur kwam aankuieren. De Vlissinger was in Eibergen (Achterhoek) een auto wezen kopen, maar kon hem nog niet meenemen. Vanaf het station wandelde hij over de sluizen naar de Piet Heinkade. ,,Ik zag voor me iemand onder de slagboom doorgaan. Ik dacht: dat doe ik dan ook maar.” Hij heeft niks meegekregen over een vliegtuigbom. ,,Ja joh? Ik dacht wel: wat apart hier.”



De ontploffing van de bom vindt over een aantal dagen plaats op een veilige plek.