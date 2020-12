Vliegtuig uit Slag om de Schelde staat voortaan in Best: ‘We moesten hem zelf uit de modder trekken’

Natuurlijk zei hij onmiddellijk 'ja’. Mark van Pelt, directeur van Bevrijdende Vleugels, herinnert zich het telefoontje van de makers van De Slag om de Schelde als de dag van gisteren. ,,Of we soms gratis een replica van een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog wilden hebben”, lacht hij. ,,Nu krijgen we wel vaker belletjes van mensen die iets aanbieden, maar meestal gaat het dan om een medaille, een insigne of een koffertje. Dan is het afwegen: ‘willen we dat in de collectie?’. Het antwoord op die vraag was nu niet zo moeilijk. Sowieso!”