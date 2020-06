Vleeshal zet deze zomer het vergrootglas op de eigen verzameling

,,We hebben van de nood een deugd gemaakt”, zegt gastcurator Julia Mullié. De groepstentoonstelling die zij deze zomer zou samenstellen voor de Vleeshal is naar 2021 verschoven. Toen de deuren in maart dicht moesten, is de expositie Midnight van Sandra Mujinga uitgesteld naar september. ,,Daar komen mensen uit binnen- en buitenland op af. We wisten niet wanneer dat weer kon.” Dus is woensdag de Vleeshal weer opengegaan met een programma dat nooit op de planning stond. Het is een drieluik waarin de eigen collectie en die van het Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen (M HKA) centraal staat.