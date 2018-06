Vleeshal draagt bij aan summer school van UCR

Man uit Arnemuiden hardhandig mishandeld op Markt Middelburg

14:08 MIDDELBURG - Een 23-jarige man uit Arnemuiden is in de nacht van zaterdag op zondag op de Markt in Middelburg mishandeld door een tweetal uit Oost-Souburg (18 en 21 jaar). Waarschijnlijk wilde het slachtoffer hulp bieden aan een andere man die vermoedelijk door het tweetal beroofd werd. De verwondingen van de man waren dusdanig zwaar dat hij per ambulance naar het ziekenhuis gebracht moest worden. De verdachten zijn aangehouden en ingesloten.