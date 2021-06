Vlastelers kunnen zich voor het eerst in jaren weer in de handen wrijven: ‘Het staat er florissant bij’

video 20-jarige Belg die ongeluk in Breskens veroorzaak­te, had te veel gedronken

1 juni Een 20-jarige bestuurder die gisteravond in Breskens een ongeluk veroorzaakte waarbij vier mensen gewond raakten, had te veel gedronken. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Op de kruising Puijendijk en Slikkenburgseweg in Breskens verloor hij de macht over het stuur en klapte op een tegemoet komende auto. Die sloeg over de kop.