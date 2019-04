Vlaketunnel krijgt opknapbeurt om storingen en files te voorkomen

VIDEO Na 100 kilometer frietje, douchen en naar bed

19:33 OOSTBURG - Nee, Bertus Schaaf is er niet meer bij. Halverwege de 100 kilometer lange wandeltocht, in Breskens, zaten zijn benen op slot. Zelfs de kippensoep van zijn vrouw Mireille bracht de onwillige spieren van hun wandelmaat niet meer op gang, vertellen Axelaars Siona en Willem van den Boogaart in Waterlandkerkje. Dit is de laatste controle- en rustpost voordat ze aan de laatste etappe van de 24 uur van Oostburg beginnen.