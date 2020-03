Vlaketunnel en Dampoortaquaduct dicht voor onderhoud

Update 11.34 uur Plan om Zeeland duurzaam te maken: Veel huizen kunnen niet eenvoudig van het aardgas af

11:42 VLISSINGEN – Veel huizen in Zeeland kunnen niet zomaar van het aardgas af. Want voor veel (oudere) woningen is er geen eenvoudig alternatief. Daarom zet Zeeland eerst vol in op isolatie van gebouwen. Want energie die niet gebruikt wordt hoeft ook niet (duurzaam) opgewekt te worden.