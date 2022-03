Vlaketunnel dicht vanwege ongeluk, flinke filevorming richting Bergen op Zoom

video Koks uit Koudekerke opnieuw naar Polen om voor vluchtelin­gen te koken; ‘De triestheid raakt ons diep’

KOUDEKERKE - Marcel Meijer legt zich in zijn restaurant Hof aan Zee in Koudekerke toe op fine dining. Maar vanaf donderdag is hij terug in Polen om daar op een brandertje in de buitenlucht te koken voor Oekraïense vluchtelingen.

23 maart