Vlaketunnel dicht door technische problemen, forse files op A58

Première nieuw stuk De Zeeuwse Komedie: ‘Vluchten uit je eigen land doe je niet zomaar’

10:00 VLISSINGEN ,,Het gaat niet over geluk zoeken, maar over zoeken naar de mogelijkheid uit ongeluk te ontkomen’’, zegt schrijver/regisseur Rens Schot over de voorstelling ‘De Tocht’ door De Zeeuwse Komedie. Die gaat vandaag in Vlissingen in première.