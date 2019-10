Vlaketunnel aantal nachten dicht voor onderhoud

Analyse Borsele neemt initiatie­ven voor zonnepar­ken wind uit de zeilen

13:53 LEWEDORP - Als een donderslag bij heldere hemel steekt de gemeente Borsele een voorlopig stokje voor zonneparken op landbouwgrond. In een besloten raadsvergadering is afgesproken dat het komende jaar geen plannen in behandeling worden genomen. Eerst moet onderzocht worden of Borsele wel wíl dat zonnepanelen op landbouwgrond worden neergezet.