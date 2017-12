Vlag halfstok bij gemeentehuis in Heeze

Snelkraak in winkel Wemeldinge

10:06 WEMELDINGE - In een winkel aan het Dorpsplein in Wemeldinge is in de nacht van zondag op maandag ingebroken. De deur is met grof geweld opengebroken. Uit de winkel zijn vooral sigaretten gestolen. De daders zijn gevlucht in een oudere grijze driedeurs auto.