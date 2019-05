Vlaanderen: snel pulsverbod in 12-mijlszone

Prinses Beatrix komt naar vijftigste Zeeuwse Dag van het Paard in Oosterland

13:01 VLISSINGEN - Prinses Beatrix is op zaterdagmiddag 29 juni aanwezig bij de vijftigste editie van de Zeeuwse Dag van het Paard in het Schouwse Oosterland. Andrie de Buck van de Zeeuwse Dag van het Paard vindt het schitterend. ,,We zijn zeer verheugd over haar komst.”