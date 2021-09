Vlaanderen en Nederland plannen gesprek over Westerschelde, gedeputeerde waarschuwt pril contact niet te verstoren

video Duitsland steunt verbouwing Etty Hillesum Huis: ‘Belangrijk om kennis over Etty levend te houden’

14 september MIDDELBURG - Het geboortehuis van Etty Hillesum in Middelburg is ‘een authentiek ankerpunt in de geschiedenis’. En daarom zeer belangrijk om te behouden, zegt Moritz Schmid-Drechsler, cultureel attaché van de Duitse ambassade in Nederland.